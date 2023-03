Lakva ismerszik meg egy épület jó és rossz oldala, ezért úgy döntöttünk, megkérdezzük a vásárlókat mennyire elégedettek a nyolc hónapja működő új pécsi vásárcsarnokkal.

Az új pécsi vásárcsarnok tavaly július elején nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt. A csarnok másfél év alatt épült meg, és a régió legmodernebb vásárcsarnoka lett, amely két épületrészből áll: egy főcsarnokból és egy mellékszárnyból. A főcsarnok 120 méter hosszú, 19,5 méter széles és 19,5 és méter belmagasságú. Itt vannak a virágosok, zöldségesek, gyümölcsösök, majd a 29-es sortól az őstermelők, illetve alkalmi árusok következnek, és a legvégén, a keleti oldalon, az erdei gombát árusítók. A mellékszárnyban több pavilon található, a savanyúságot árusítók, a füstölt termékeket árusítók, a sajtosok, majd a következő sorban üzletsor, ételbárrész következik.

Több vásárlóval beszélgettünk az elmúlt időszakban, akik elmondták, hogy a csarnok világos, az árusítósorok átláthatók, vagyis összegzés képen elmondható: elégedettek és büszkék a pécsiek az új csarnokukra. Egy-két kivetnivalót azért megemlítettek. Volt akinek hiányzott a falióra, ami a régi csarnokban volt, de olyan is akadt, aki közölte, hogy jó lenne ha bankautomatákat helyeznének el, ami megkönnyítené a pénzfelvételt, ha valakinek pénzre lenne szüksége a vásárláshoz, illetve több vásárló a bejárati ajtókra is panaszkodott, hogy nehezen nyitható, illetve télen nem záródtak rendesen, amire az eladók is panaszkodtak.