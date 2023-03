A többnapos rendezvénysorozat keretében összesen százötvenhét étterem kínálja kifejezetten erre az alkalomra összeállított háromfogásos menüsorait kedvező, fix áron a regisztráló vendégeknek. És a részt vevő vendéglátóhelyek között akadnak Michelin-ajánlásúak és Bib Gourmand-díjazottak is. Az utóbbi besorolás 1997 óta létezik, amelyet a Michelin-kalauz azért hozott létre, hogy az éttermeket ár-érték szerint rangsorolják. Az ilyen minősítésű helyek a mérsékelt árak mellet visznek kiváló minőségű konyhát.

A több mint tíz éve létező Országos Étterem Hét tavasszal és ősszel várja a gasztronómia szerelmeseit, hogy Magyarország topéttermeinek legfrissebb kínálatába, konyhájába és trendjeibe nyújtson betekintést. És a dél-dunántúli régió lakosainak sem kell messzire menniük, hiszen március 9. és 19. között négy baranyai vendéglátóhely is várja az étkezni vágyókat a válogatott alapanyagokra épülő, gondosan megkomponált háromfogásos menüsoraival.

Vadat és halat is kínálnak majd az éttermek

Gasztronómiai élmény szerezhető Csarnótán, ahol az ország egyik legnépszerűbb magyar csárdája, a Tenkes Csárda található. A jelzőt a hagyományos, hazai ízekre épülő konyhájával, a villányi borokkal és a híres magyar vendégszeretetével érte el. Az Étterem Hét alkalmából összeállított kínálatukban szerepel szarvas­erőleves, serpenyőben sült branzinofilé mángoldos burgonyával, csokoládéfondant, és még a vegetáriánusokra is gondoltak. Egy sort nekik tettek össze.

A palkonyai Vaj Bisztró és Vendégházat sem érdemes kihagyni, hiszen a hely egyszerre egyesíti a falusi hangulatot és a kulináris kalandokat. A rendezvénysorozat keretében terítékre kerül náluk vaddisznó-raguleves, vörösboros-szójás kacsacomb, valamint zsályás-körtés créme brulée is.

A nemzetközi konyha ízei is felvonulnak

De vehetjük az irányt akár Harkány felé is, ahol a Dráva Hotel étterme nemzetközi és magyar konyhája nyűgözi le a betérőt, akiknek ajánlatából szintén szemezgettünk. Lesz többek között kecskesajthab verjus-s répasalátával, tökmagos ropogóssal, amit akár követhet egy barna sörös malaccsülök vargányás csicsókával, libazsíros knédlivel és savanyú retekkel, az i-re a pont pedig feltehető kókusszal és málnával megspékelt namelaka krémmel.

Érdemes előre bejelentkezni

Végül a villányi Polgár Pincészet kiváló éttermét sem lehet kihagyni igényes konyhájával, akik szintén ínycsiklandó választékot dobtak össze az Étterem Hétre: az asztalra kerül szürkemarha-húsleves gazdagon, sváb erdei gombás-boros pecsenye habos burgonyapürével, fordított, karamellizált körtés pite és még sok más.

És mindez csak egy kis szemezgetés a kínálatból, amit elolvasva össze is fut az ember szájában a nyál. Az éttermekben pedig majd dönteni sem tudunk, mert szívünk szerint mindent kipróbálnánk. Azt azért nem érdemes elfelejteni, hogy időben érdemes bejelentkezni az exkluzív eseményekre, hiszen a helyek száma limitált.

Bővebb információ az Országos Étterem Hét weboldalán.