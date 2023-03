– A civil szféra nem idegen önnek, mennyi egyesületben is dolgozik?

– Az Apró Paták Lovas Sportegyesületből indult a civil életem, amelyen belül az Íjász Szakosztály vezetője lettem, majd a hagyományőrzést szerveztem meg, és mai napig is részt veszek a Hagyományőrző Szakosztály működésében. Egy új sportágat is sikerült életre hívnunk. Magyarországon nálunk van az egyetlen hivatalos Fúvócső Szakosztály, ami szintén kiemelkedő, hiszen versenyeket is szervezünk. Idővel tagként bekerültem a Tenkesalja Állatvédő Egyesületbe, az alsószentmártoni Napforduló Szociális és Drog-prevenciós Egyesületbe, majd a Nagyharsányban működő Victorem Hagyományőrző Egyesületbe, amelynek alelnöke vagyok. Velük a római korral és középkorral foglalkozunk, megszervezzük a Harsány-hegyi emlékcsatát, és a harsányi római ásatásokra alapulva a környék római korát próbálja megeleveníteni, illetve egy kis múzeumot is fenntartunk. A Várunkért és Városunkért Egyesület alapítója, jelenleg társelnöke vagyok, ez a szervezetünk fontos, összefogó kapocs az önkormányzat és a civilek között.

– Jut mindegyikre idő?

– Ha nem lenne egy remek feleségem és családom, akkor nehézkesen jutna, de mivel támogató környezetben vagyok, így könnyebb, és szerencsére elmondhatom, hogy rengeteg jó barát vesz körül, akikkel élmény dolgozni. Nekem egyébként ezeknek az egymásra épülő tevékenységeknek a nagy része mind a hobbim is. Mindegyik fontos feladatot végez és nemes célt szolgál. Nem tudnám megmondani, melyik számomra fontosabb, mert mindegyik olyan dolgot karol fel, amit szeretek.

– Hagyományőrzőként mindig török vezérként látjuk, hogy került az ellenség oldalára?

– Egy véletlen folytán történt. Annak idején sportíjászként kezdtük a hagyományőrzést, majd az egyik rendezvényen kevés volt a török, és felkértek minket a szervezők a török eljátszására. Tetszett a csapatnak, onnantól kezdve mindig törököt alakítunk. Ez egy nagyon nehéz szerep egyébként, mert be kell bemutatni azt, hogy a magyarok a történelem során micsoda erőfeszítéseket tettek, dicsőséget szereztek abban, hogy ellenálltak az akkori egyik legfejlettebb nagyhatalmú birodalom seregének. Nekünk, akik törököket adnak elő, nagyon fontos, hogy ezt a hagyományőrző rendezvényeken érzékeltetni tudjuk. A gesztusokból, a szövegből, a játékunkból a nézők érezzék ezt a fölényt, majd azt, hogy egy milyen kicsi királyság milyen kicsi serege meg tudta őket állítani. Egyébként több tanár mesélte nekem, hogy a játékainkkal sikerült a gyerekek érdeklődését felkelteni, és utána olvasnak, hogy kik is voltak a törökök, mit is csináltak.

– A civil szférán kívül is több fontos feladatot lát el. Melyek ezek?

– A siklósi önkormányzat Jogi Ügyrendi és Humánerőforrás Bizottságában külsős tagként dolgozom. Ez az egyik legmegtisztelőbb munkaterületem, már csak azért is, mert nagyon sok fejlesztésben, nagyon sok önkormányzati munkában tudtam tevékenyen részt venni, és ez nagyon megtisztelő számomra. Ezen kívül sok egyesületet tudtam képviselni, és önmagában is egy nagyon érdekes életélmény volt. A másik munkahelyem a Siklós Családsegítő Szolgálatnál van, ahol óvodai és iskolai szociális segítő vagyok. Az óvodától a szakközépiskoláig foglalkozok gyerekekkel, ami a legnagyobb élmény nekem, nagyon szeretem.