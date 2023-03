A keddi közgyűlésen Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője ugyanis előbb arról kérdezte Péterffyt, hogy miért is ment el úgy a több mint 20 millió forint Nemes Balázsra, hogy a civilek szervezetnek meg nem jut plusz tízmillió, vagy néhány millió a részönkormányzatoknak.

Péterffy ekkor azt közölte, hogy egy informatikai közösségi tér, az IT Hub megnyitása köthető hozzá, valamint feladata volt az is, hogy bevonják a diákokat a politikai életbe azért, hogy „edukálják őket, hogy legyen véleményük”. Azt is mondta, hogy Nemeshez köthető, hogy felállt a diákönkormányzat is, bár ezt a sikert nem akarja csak az ő számlájára írni, és lehet, hogy magától is létrejött volna.

Ez a korrupció melegágya

A polgármester aztán késő este Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP) kérdésére válaszolva megint beszélt Nemes tevékenységéről. Ekkor kijelentette, hogy az önkormányzattal állt szerződéses viszonyban Nemes Balázs, ezért polgármesterként ő volt a megbízója és teljesítésének a leigazolója is. Az ilyen helyzeteket „a korrupció melegágyának” tartja, de elmondása szerint félredobta elveit, mert nincs más, aki leigazolja Nemes teljesítését.

Péterffy azt is bevallotta, hogy „mérsékelten” volt elégedett az innovációs biztos munkájával. Ez viszont nem akadályozta meg abban, hogy 25 millió forintot kifizessenek neki.