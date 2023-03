Nemzetközi világnapja is van a francia édességnek, a macaronnak, amelyet egy falatnyi mennyországnak is emlegetnek. A nagyon népszerű finomság elkészítését sokan szeretnék elsajátítani. Ehhez nagy precizitásra van szükség, itt nem lehet érzésekre hagyatkozni, grammra pontosan be kell tartani a receptet, amelyhez nyilvánvalóan nem mindenkinek van türelme, mások épp ebben látják a kihívást, és aki egyszer ráérzett az ízére, állítja, minden fáradtságot megért a macaron elkészítésének megtanulása.

Makaronkészítő workshop. Burkus-Tóth Evelin és Kreasz-Tóth Viven

A március 20-i macaron világnap alkalmából több baranyai desszertműhely, manufaktúra is workshopokat hirdetett, melyre szinte azonnal megteltek a férőhelyek. A Babarci Svábudvar először csak egy vasárnapi foglalkozást tervezett, de fél nap alatt beteltek a helyek, a második meghirdetett időpont másfél óra alatt lett teltházas. S mivel azután is folyamatos volt az érdeklődés, egy utolsó pótalkalmat is felkínáltak a szervezők szombatra, melyre mi is bekukkantottunk.

A Babarci Svábudvar tulajdonosa, Tóthné Schiebelhut Lívia és lányai Burkus-Tóth Evelin és Kresz-Tóth Vivien fogadtak bennünket. Vivien gyógypedagógus és hobbi-cukrász, míg Evelin vendéglátós szakoktató, ők tartják a foglalkozást.

– 2016-ban készítettem az első macaronomat – mondta Vivien. – Akkor még nem volt ennyire elterjedt ez az édesség itt Magyarországon, úgyhogy az interneten sem nagyon lehetett találni hozzá megfelelő receptet, hiszen aki már jól tudta csinálni, az féltette a titkát. Az első öt adag nálam is a kukában landolt, de utána összeállítottam magamnak egy olyan receptet, amivel sikerült elkészíteni. Jó pár évig azt sütöttem, most viszont már nagyon sokféle receptet lehet találni az internetenA workshop résztvevőivel olasz módszerrel, cukorszirupos verzióban készítik a desszerteket, összesen nyolcfélét – tette hozzá .

Vivien számára az az érdekes ebben az édességben, hogy itt nagyon precíznek kell lenni, grammra pontosan kell kimérni mindent. Nagyon sok tényezőn el lehet bukni, nem sikerül mindenkinek.

Testvére, Evelin elmondta, többféle foglalkozást tartottak már a Babarci Svábudvarban, legutóbb csokoládé workshopot, melyen szintén nagy volt az érdeklődés, sváb ételek készítését, kreatív kézműves foglalkozásokat is tartanak itt, sőt az 50-60 férőhelyes rendezvénytermet családi eseményekre, születésnapokra, keresztelőkre is előszeretettel veszik igénybe a látogatók. Az épület első részében egyébként egy sváb tájházat is berendeztek, amelyhez még egy szabadulós játékot is kitaláltak a sváb hagyományokat, kultúrát és szokásokat ismerők számára.

A macaron eredete

Az édesség különböző források szerint olasz eredetű, története a 14. századi Velencébe vezethető vissza, viszont a sütemény elterjedése a franciáknak köszönhető. Egyesek szerint Medici Katalin francia királyné, mások szerint karmelita apácák terjesztették el. Ezekben az időkben a sütemény még nem két részből állt és a közepét még nem töltötték meg különböző ízekkel, ez később, az 1930-as években terjedt el, a francia Pierre Defontaines (a Ladurée cukrásza) által. Óriási ismertséget 2010 környékén szerzett, amikor az Egyesült Államokban is megjelent ez a könnyed édesség, ekkor nevezte ki Francois Payard séf március 20-át a macaron világnapjának.