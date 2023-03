– A világűrbe kijutni talán az egyik legnagyobb kaland, a legkülönlegesebb élmény, amiben egy embernek része lehet. Szinte minden gyermek életében van egy pont, amikor intenzíven érdeklődik az űr iránt. Sokaknál aztán elhal ez a szenvedély, nálam viszont nem így történt, a mai napig kitart a rajongás. Emellett a Nemzetközi Űrállomáson elvégzendő kísérletek, az ezekben rejlő tudományos potenciál és a kalandvágy is komoly motiváció számomra

– árulta el a klinikus.

Mint a PTE ÁOK-nak elmondta, rajta kívül még bejutott néhány orvos a kiválasztási folyamatba, de tudomása szerint ő az egyetlen, aki a versenyben van és praktizál is, ugyanakkor kutatóorvos és biológus is képviseli az élettudományokat az egyre szűkülő csapatban. Az eddig eljutottak között mérnököket, fizikusokat, csillagászokat is találni, ahogy biológust és búvár-régészt is. Dr. Schlégl Ádám hangsúlyozta, a szelekció során, a végső döntés előtt nem a részegységek átlagát fogják nézni, hanem azt, hogy kik azok, akik minden területről képesek hozni a szükséges, elvárt szintet.