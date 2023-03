„Nyílt levél Zag Gábor kultúráért felelős alpolgármesterhez, s P. Horváth Tamás kulturális bizottsági elnökhöz

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Elnök Úr!

A város egyszerű polgáraként fordulok önökhöz. Mint a Régi Pécs oldal lelkes tagja, egy társunk jelzése alapján megdöbbentem. Előfordult városunkban olyan dolog, mely csak a legsötétebb kultúraromboló időkben történhet meg következmények nélkül.

Pécs városa széles körben ismert arról, hogy köztéri szobrokban és egyéb műalkotásokban az átlagnál gazdagabb város. Büszkék is vagyunk rá. Ezt bizonyítja az is, hogy a Régi Pécs oldalnak több, mint hatezer tagja van. A tagok aktívak, s rendszeresen megosztják egymással emlékeiket, s jelenkori tapasztalásaikat is. Így állt elő az a helyzet, hogy egyik tagunk bejegyzéséből egy felháborító dolgot tudtunk meg.

Városunk számos Borsos Miklós alkotással büszkélkedhet. Idáig. Most már az egyik alkotás – szégyenszemre egy reklámplakát által eltakarva – nem örvendeztetheti meg a városlakókat. Borsos Miklós reliefje a Mohácsi úton található, az egykori gázgyár/DDGáz bejárati épületének (portájának) falán. Keletkezési év 1957. A mű egy egyetemes témát örökít meg. Címe: Prometheusz átadja a tüzet a népnek.

Az alkotó többek között arról ismerhető a nagyközönség előtt, hogy ő alkotta városunk egyik ikonikus művét, a Janus Pannonius szobrot. Továbbá jegyzi Karinthy Frigyes emlékművét, Krúdy Gyula síremlékét, Bartók Béla és családja síremlékét, a pécsváradi Szent István szobrot, Heltai Jenő síremlékét. De számos más értékes alkotása látható országszerte. Mostantól kezdve viszont egy alkotása nem látható. A pécsi Prométheusz relief. Otromba módon egy kanapéreklámmal eltakarták a művet. Tudom, hogy az üzlet, a haszon nagy úr. De a kultúra megőrzése egy olyan városban, mint Pécs, talán nagyobb erő. Ha a város vezetői is úgy gondolják!!! Mert bízom benne, hogy úgy gondolják! Nem tudom elképzelni, hogy Pécs, mint az egykori „Európa Kulturális Fővárosa „ cím büszke birtokosa, s a kultúra azóta is elkötelezett híve, ne tudna tenni ez ellen a barbár kultúraromboló magatartás ellen. Bizonyára vannak jogi eszközök arra, hogy egy Munkácsy díjas, Kossuth díjas, Magyar Örökség díjas, érdemes és kiváló művész alkotása művészi alkotását újra láthatóvá tegyék a nagyközönség számára. Az is lehet, hogy jogi eszközre sincs szükség. A város vezetése – az illetékes bizottság – egyeztessen a reklám elhelyezőjével annak eltávolításáról. Ha kell, a jog eszközeivel kényszerítse ki az eredeti állapot helyreállítását!

Bízva abban, hogy a város demokratikusan megválasztott vezetésének illetékesei valóban a választók – a hétköznapi pécsi polgárok – elvárásainak akarnak megfelelni, s nem egy kanapé kereskedő hasznát tekintik fontosabbnak, várom a megoldást.

Tisztelettel: Jancsula Dezső pécsi értékmentő polgár”