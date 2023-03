Kellemes lépések

Németh Luca végigkalauzolt minket a BITT három részén, amelyből az első egy előtér, ami irodaként vagy regisztrációs helyszínként szokott funkcionálni, amit mindig igyekszik barátságossá tenni, hogy már belépéskor kellemesen érezze magát az érkező. Jelenleg kedvelt sorozatok – The Last of Us, A mandalóri – és filmek – Avatar – plakátjai színesítik a teret.



A közösségé a főszerep

„A második szoba egy közösségi tér, aminek van könyvtári funkciója is, de nem a hagyományos módon – emelte ki Németh Luca. – Vannak olyan könyvek, amelyek könyvtári állományba tartoznak és lehet őket kölcsönözni. Ebbe tartozik egy 150 darabos angol nyelvű Warhammer könyv­gyűjtemény, amihez még egy társasjáték is tartozik. De van egy ifjúsági könyvcsere polcunk is, ami úgy működik, hogyha az olvasó hoz egy kötetet, akkor választhat helyette egy másikat.” A teret tovább színesíti a havonta változó tematikus fal, ami jelenleg Kuczka Péter 100 éves évfordulójának alkalmából lett berendezve. Ennek keretében a tudományos fantasztikum világában merülhetnek el az olvasók Galaktika magazinok és Kozmosz könyvek segítségével.



Egy csendes menedék

A harmadik tér egy igazi menedék, amelyet betölt a vaskos lexikonok finom illata. Ez a helyiség arra lett kialakítva, hogy nyugodt körülmények között lehessen tanulni, vagy egy kicsit re­laxálni, elbújva a kinti rohanó világ elől. Van egy eldugott kis terem is, amely ebből a tanulóból nyílik, ami nem más, mint a Várkonyi Nándor-emlékszoba, tele az író bútoraival, felszereléseivel, könyveivel, írógépével, valamint sétapálcájával.



Fókuszban az internet

„A BITT funkcióját tekintve arra van, hogy befogadjon bármit, ami köthető a könyvtárhoz – emelte ki Németh Luca. – Vannak saját eseményeink, mint például a márciusban zajló Internet Fiesta. A könyvtár és az internet kapcsolódása mentén szerveztünk programokat. Lesz Xbox Nap, valamint egy Honfoglaló minikupa is, amelynek során a fiatalok nyomkodhatják a telefonjukat, de úgy, hogy közben tanulnak is.”



Népszerűsége növekszik

A Belvárosi Fiókkönyvtár Ifjúsági TanulóTér egy korábbi pályázat keretében újult meg. A tér állandó nyitvatartása pandémia utáni kezdeményezés, de népszerűsége folyamatosan emelkedik. Gyakran érkeznek tanulópárok, nyelveket oktató tanárok és osztályok, és rendszeres kluboknak – Fülszövegelés Olvasóklub, Pécsi Molytalálkozó, Meridián torna – is helyet biztosít a BITT. A távlati terveik között szerepel, hogy a tér helyszín legyen szeptemberben a III. PécsLIT Fesztiválon.



További részeletekért érdemes felkeresni a csgyk.hu/bitt oldalt, vagy a [email protected] e-mail-címen a tér munkatársait.