Akkor a BIOKOM NKft. szakemberei az elhasználódott elemeket elbontották és helyükre biztonságos és megszépült eszközöket telepítettek.

A napokban egy új elemmel bővült a létesítmény. A tornapálya nyugati fordulójában egy pihenő is várja a megfáradt kirándulókat. A fák árnyékában a fedett esőbeálló és a pad segít abban, hogy újult erővel folytathassák útjukat a kirándulók - olvasható a cég közleményében.



A tornapálya mellett a Mandulás játszótér is a családok egyik kedvenc kirándulóhelye. Itt is történtek felújítások. Két vadonatúj fedeles asztal-pad garnitúra került ki a volt büfé előtti térre, valamint két asztal-pad garnitúrát is felújítottak. A játszótér körüli kerítés egy része is megszépült, mely egy csiszolást követően új festést kapott.