Már korábban is jelezték lapunknak, hogy többen is úgy érzik, nem is csökkent az adójuk, Berényi Zoltán, Vasas-Somogy-Hird egyéni képviselője pedig több tucat telefont is kapott emiatt. A Pécshez tartozó településrészen ugyanis több olyan, egykori bányászlakásokból álló sorházas rész található, amelyekben osztatlan közös tulajdonban él több család is.