A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, valamin a Kárpát-medencei Kultúrpajta és Tündérkert hálózat program keretében megvalósuló idei programsorozatuk tavasztól őszig az Ormánság kultúráját, épített örökségét bemutató kiállításokkal, beszélgetésekkel, előadásokkal, koncertekkel, táncházakkal, valamint családi és felnőtt színi előadásokkal és a tájegység gasztronómiáját megismertető alkalmakkal várják az érdeklődőket.

Április 8-án 13 órakor Ruprech Judit 2022-ben Hemző Károly-díjat nyert fotóriportjának kiállítása nyílik a Szaporcai Cifraházban. A pécsi fotográfus az ökoközösségeket bemutató fotóesszéiben a humánumnak és a közösség erejének döntő jelentőségét hangsúlyozza. A kiállításon a Nyimi Öko Közösség életéről készült képeket tekinthetik meg az érdeklődők.

13:30-tól sétára invitálják a résztvevőket a szomszéd faluba, Tésenfára, a Vidéken Jó! Alapítvány másik helyszínére, az értékőrző felújításon átesett parasztházhoz, ökokertbe, és Kovács Gyula pórszombati Tündérkertjéből származó, őshonos fákból álló fiatal gyümölcsösébe. 15 órától Dr. Farkas Judit kultúrantropológus, egyetemi docens tart előadást a hazai ökofalvakról.

16 órától az előadók, a kiállító, a házigazdák és meghívott érintettek, gazdálkodók beszélgetnek vidékre költözésről, ott maradásról, lehetőségekről, a vidéki életmódról, az ökoközösségekről. A programok ingyenesek, az eseményeken kínált helyi és környékbeli termelői ételek és italok megvásárlásával a szervező alapítvány munkáját támogatják a rendezvény résztvevői.

Új szemléletet kíván

Az elmúlt években több baranyai faluban torpant meg a lakosságszám csökkenése, sőt olyan is van, ahol növekedésnek indult. Az Ormánság falvaiban egyébként az ingatlanárak is alacsonyak, így ideálisak lehetnének a falusi életre vágyók számára. A vidékre, falvakba költöző családokat szinte mindenhol örömmel fogadják a helybeliek, hiszen új színt visznek a helyi közösségbe, nem ritkán aktív szerepet vállalnak a település közösségi élet fellendítésében. Mindezzel együtt azonban a városról falura váltás új szemléletet is kíván a beköltözőktől a mindennapokhoz.