A szervezet ezzel a rendezvénnyel is szeretné előmozdítani hazánk, azon belül is a Zselic genetikai kincsét jelentő, máshol talán elő nem is forduló, értékes gyümölcsfajtáinak megőrzését és tágabb körben való elterjesztését. Az elkészült oltványokat ki-ki hazaviheti. Lesz lehetőség a rendezvényen saját gyűjtésű oltóvesszők és vetőmagok csereberéjére. A rendezvényt Kustos Irma Vadvirágaink című fényképkiállítása is színesíti.