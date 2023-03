Szeretnénk politikamentesen, csak építészeti érvek mentén tekinteni az ügyletre, ám a kivitelező Castrum-Pécs építkezéseit korábban is baloldali körökhöz kötötték – és a problémás ház küllemét és elhelyezkedését együtt tekintve most is gyanús, hogy különleges engedélyre lehetett hozzá szükség.

Azt ugyanis nehezen hisszük, hogy a Rákóczi u. 9. alatti (a Rét utcával éppen szembeni) foghíjbeépítés képünkön is látható ornamentikája csak úgy, önmagában is engedélyt kapott volna a szomszédos épülethez toldásra. Amely épület nem más, és ez a sajnos már folyó építkezés látványfotóján szörnyűlködők fő kifogása, mint a ma üresen álló, korábban a városi médiacég szerkesztőségének is otthont adó, műemléki védelem alatt álló, Zsolnay-díszekkel ékesített gyönyörű, egykori Czvetkovics-ház százados tömbje.

És mint ilyen, sokak szerint sokkal több megbecsülést érdemelne, mint egy ilyen túl modern szomszédot. Nem vonjuk természetesen kétségbe a ma építészeinek jogát saját kiteljesedésükhöz, hisszük, hogy egy épületnek 2023-ban különösen funkcionálisnak, költséghatékonynak és környezetbarátnak kell lennie. Ám mindez nem zárná ki a múlt emlékeinek minimális tiszteletben tartását, sőt, ápolását, és hogy legalább a történelmi belvárosban, a városfal tövében, a másik irányból egyetlen háznyira az ugyancsak védett egykori tűzoltólaktanyától, és egy ilyen szomszéd mellett, legalább a homlokzatát ne lehetne kissé „tájba illőbbre” rajzolni.

