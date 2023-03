Szürreális magyarázkodás

A baloldali Tiszta Kezek Frakció képviselője, Topán László, valamint frakcióvezetője, Bognár Szilvia is megszólalt a témában. A Tiszta Kezek úgy látja, hogy nemcsak pénz nincs és sok az adósság, de a politikai akarat is hiányzik a fejlesztéshez. A jövő évi önkormányzati választási kampány is elindult, ennek egy igen szürreális epizódja volt: elmagyarázni a lakosságnak, mit miért nem valósítunk meg ebben a ciklusban - fogalmazott Topán