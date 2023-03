Sokan már nem emlékeznek az igazi telekre. Én sem igazán, de édesanyám igen. Mesélt a jégpáncélokról, az árokba csúszott autókról, valamint buszokról, amelyek nem kis problémát okoztak az utakon. Volt olyan alkalom, hogy iskolába menet, a főleg diákokkal teli autóbusz belecsúszott az árokba, de másik már nem jött a járhatatlan utak miatt, és ki ahogy tudta, úgy oldotta meg a hazautat. Mert ugye, inkább minden gyerek a hazautat választotta, minthogy az iskola felé vette volna az irányt.

Még az is előfordult, hogy magának a hókotrónak is problémát okozott a közlekedés az utcákon, a gyalogosokról már nem is beszélve. Egyik legnagyobb bosszúság a mai napig, amikor szépen kiöltözve hanyatt vágódunk a jégen. Néha kacagunk ezen, de azért elég balesetveszélyes, és nem egyszer úgy kászálódunk fel a földről, hogy fogjuk valamelyik testrészünk, mert kicsit közelebbről ismerkedett meg a csúszós felülettel. Néha pedig csak otthon vesszük észre, hogy erre a kis kalandunkra zöld, lila foltok emlékeztetnek.

De segítség mindig volt. Nemcsak a kirendelt szervek, hanem a hétköznapi, munkába tartó vagy épp arra gyalogló emberek, sofőrök is segítségére siettek egy-egy bajbajutott autósnak, járókelőnek.