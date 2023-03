A Központi Statisztikai Hivatal folyamatosan közzéteszi a legkülönfélébb mutatókat, összehasonlító adatokat az élet számos területéről. Az egyik ilyen, mindannyiunkat talán leginkább érintő mutató a fogyasztói árindex, amely egy állandóan változó kosár tételeinek árváltozását mutatja két időpont között. Kevesen tudják azonban, mi is szerepel e kosárban, és nagyon sokszor halljuk hétköznapi beszélgetésben az értetlenkedést, hogy miként is jöhet ki a most éppen 25,7 százalékosnak jelzett áremelkedés. Hiszen, ha bemegyünk a boltba, szinte nincs is olyan termék – elsősorban a leggyakrabban vásárolt élelmiszerek – amelyeken ne legalább kétszeres, sokszor ezt is meghaladó összegű árcédula állna az egy évvel ezelőttiekhez képest.

Először is tudni kell, hogy a statisztika országos átlagokat mutat, tehát boltonként óriási eltérések lehetnek itt, Baranyában is; általában a hipermarketek sokkal olcsóbban kínálnak hétköznapi élelmiszereket is, mint a belvárosi, akár nonstop kisboltok.