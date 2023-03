Ezernél több szervezet közreműködésével 1970 óta világszerte rendeznek a Föld napját fókuszba helyező eseményeket, amely során bolygónk környezet- és természetvédelmi problémáira hívják fel a figyelmet és kínálnak megoldási javaslatokat azokra.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, valamint a pécsi és Pécs környéki intézmények, szolgáltatók, civil szervezetek izgalmas foglalkozásokkal, játékokkal, ismeretterjesztő előadással várják a kicsiket és a nagyokat a Tettyére.

A nemzeti park weboldalára már egy kis ízelítő is felkerült a programokból. Lesznek természetismereti játékok, ismeretterjesztő előadás az Abaligeti-barlang kutatásáról, különböző játékok, például kincskeresés okostelefonnal, QR-kódokkal, kisállat simogató, alkotói piac és még animáció is készíthető lesz. És itt még nincs vége a program Kánaánnak, hiszen szerveznek idegenvezetéseket a Pintér-kert Arborétumban, illet a Mecsek Kiállítás is megtekinthető lesz, és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Védjegyes termékeivel is megismerkedhetnek majd a résztvevők.

A rendezvény részletes programja a kezdési időpontokkal az eseményt megelőző héten kerül fel a Duna-Dráva Nemzeti Park weboldalára.