Javában tart a medvehagymaszezon, a Mecseken nagyon sokan gyűjtik a gyógynövényt. - Fontos tudni, hogy továbbra is az állami erdőben – nem védett területen – csak az egyéni szükségleteinek megfelelő, azaz naponta fejenként 2 kg mennyiségű gomba, gyógynövény – így medvehagyma-levél is – gyűjthető külön engedély nélkül - hangsúlyozza a napokban kiadott közleményében a Mecsekerdő Zrt. Ha valaki ennél nagyobb mennyiséget kíván gyűjteni, azt csak az erdőgazdálkodó engedélyével teheti. A Mecsekerdő Zrt. közleményében azt is megemlíti, hogy a védett természeti területre nem ad ki medvehagyma gyűjtési engedélyt.