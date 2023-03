Mint ismert, a vagyonhasznosító vezérigazgatója, Szabó Szilárd az elmúlt években évente bruttó 38 millió forintos fizetést és prémiumot kapott, és csak tavaly 41 millió forintnyi prémiumot osztottak szét a cégvezetők között a vállalatnál. Ez az a cég, ahol korábban még egy HR-igazgató – Péterffy Attila polgármester volt hőerőműves munkatársa – is bruttó egymillió forint felett kereshetett.

A másik kritikus kérdést szintén a baloldal kezdeményezte, ez lenne „a pécsi önkormányzatot, intézményeit és gazdasági társaságait érintő jogi és pénzügyi átvilágítási jelentések, valamint az azok elkészítésére vonatkozó ügyvédi és pénzügyi megbízási szerződések, teljesítési igazolások, számviteli bizonylatok vizsgálata”.

Ez utóbbi kapcsán pedig beszédes, hogy az átvilágításokra költött – egyes számítások szerint – 100 milliós kiadás ellenére ugyan 22 feljelentést tettek, de végül egyetlenegyben sem értek el eredményt a hatóságoknál mindeddig. Ezért Péterffy egy propagandainterjúban még korrupcióval vádolta meg a rendőrséget, mert szerinte „kényszerből” nem folytatták le az eljárásokat, mindenesetre úgy vélekedett, hogy az „elszámoltatás megtörtént”. A „munkát” egyébként az a Bodnár Imre ügyvéd vezette, aki kamarai elnöki posztért is indult sikertelenül, de korábban MSZP-s parlamenti képviselő-jelöltséggel is próbálkozott.

Arról is készül jelentés jobboldali kezdeményezésre, hogy a 2014–2020-as EU-s támogatási időszak pécsi pályázataiból mennyi teljesült, készült el, vagy mennyit mondtak vissza. Ennek főként azért van jelentősége, mert 2019 óta több projektet is lefújtak.