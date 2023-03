A baloldali polgármester négy éve ígérte meg a kátyúmentes várost, de a Biokom szerint nagy intenzitással keletkeznek most is a kátyúk, pedig Péterffy Attila szerint is ezek "élet és vagyon elleni veszélyt jelentenek".

Amíg csak egyetlen önkormányzati cégnél, a Pécsi Vagyonhasznosítónál tavaly 41 millió forintnyi jutalmat osztottak szét, a vezérigazgató, Szabó Szilárd egymaga bruttó 38 milliós jövedelemnek örülhet – és később mesés nyugdíjra is számíthat –, addig egy másik közszolgáltatást végző cégnél a teljes pécsi, önkormányzati kezelésben lévő úthálózatra évente összesen 300 milliót áldoznak. Ráadásul úgy, hogy ennek csak kétharmadát költik az aszfaltos, szilárd burkolatú utakra – ez derült ki a Biokom Nkft. által a közérdekű megkeresésünkre adott válaszból.