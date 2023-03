A Mecsek Enduro épített, de környezetbe illeszkedő, a versenyeken a Zengőre és a Hármashegyre is átnyúló pályáin pedig már országos bajnoki futamokon méri össze tudását az egyre rangosabb kerekesekből álló nemzetközi mezőny.

Ám a szervezők az amatőrökre, családokra is gondolnak, így a folyamatosan bővülő pályarendszer különféle nehézségi fokú terepeket is magába foglal. Nagy részük egész évben, egyelőre ingyenesen látogatható, és egyre népszerűbb a túrázók, az e-­bike-osok, a hölgyek és a gyerekek között is – utóbbiakat Hosszúhetény határában már önálló pumppálya is várja.