Nem számít az ünnep, ha 2.000 forintról van szó

A korábbi években a nemzeti ünnepeken piros-fehér-zöldbe öltöztették a tornyot, így tisztelegve hazánk nagyjai, elődeink emléke előtt.

Péterffy Attila önkormányzata azonban a már bevezetett korlátozások miatt idén március 15-én ezt nem tette meg, csupán az egyszerű jelzőfények világítottak az épületen. Érdekesség, hogy az MSZP-DK által támogatott polgármester megválasztása után nem sokkal, 2019. október 23-án, nemzeti ünnepünkön sem a magyar zászló színeit viselte a torony, hanem azt vörösre festették. Azóta sem lehet biztosan tudni, hogy ennek hanyagság, technikai hiba, vagy pedig provokáció volt az oka.

Luxusautóra van pénz

Miközben tehát 2.000 forintot spóroltak meg március 15-én nemzetünk hősei, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékén a baloldaliak, addig Péterffy Attila továbbra is egy olyan, enyhe terepezésre is alkalmas összkerekes, alváskényelmi csomaggal ellátott, 272 lóerős erőgép által hajtott luxusautóval jár, aminek bérlése évente négymillió forintjába kerül a pécsi adófizetőknek. Péterffy azt is elintéztette magának, hogy a magánügyeit is ezzel a kocsival intézze el, de például wellness hétvégékre, nyaralásokra, boltba járásra, baráti összejövetelekre is használhatja az autót.