Vártuk volna a felügyelet álláspontját, de valamiért nem reagáltak. A rendőrség azt mondta, hogy „a gépkocsi tulajdonosának a beazonosításában nyújtottak segítséget, erre azért volt szükség, hogy jármű tulajdonosát beazonosítsák, és annak kiértesítésével segítsék a parkolóhely szabaddá tételét. Az eset kapcsán rendőrségi eljárás nem indult".

Érdekesség, hogy nem is olyan régen a polgármester frakciójának vezetőjét, Ágoston Andreát olyan helyen vették fel – láthatóan előre leegyeztetve – a városháza előtt autóval, ahol nemcsak megállni lenne tilos, hanem a KRESZ szerint az ott megálló gépjárműveket el is kellene szállíttatni. Most erre is rákérdeztünk, de ahogy várható volt, nem válaszoltak a városházi sajtóosztálytól.

Hiába igyekeztünk azt is megtudni, hogy mi az oka annak, hogy Ágoston Andrea egy évvel ezelőtti vagyonbevallásában még saját tulajdonaként szerepelt az ominózus esetnél is használt autó, de az idén leadott bevallásából már valamilyen okból az kikerült, miközben vélhetően az ehhez az autóhoz kapcsolódó autólízinget azért bevallotta.