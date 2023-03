Immár hetedik éve szervez pécsi városnéző túrákat a budapesti székhelyű Imagine csapat. Szombaton mi is csatlakoztunk egy csoporthoz, hogy megtapasztaljuk, mi újat tud mondani egy tematikus városnéző séta a helyiek számára. Nem csak mi voltunk azonban kíváncsiak erre a sokat ígérő programra: főállású idegenvezetők is velünk tartottak, és véleményük szerint is izgalmas történeteket ismerhettek meg a túra résztvevői.

Túravezetőnk – akit szándékosan nem idegenvezetőnek nevezünk, hiszen a séta a városban otthon lévő pécsiek számára is új információkkal szolgálhatott –, Pintér Réka az Ágoston téren kezdett mondandójába a bányászatról. Minden állmáson egy-egy legendás történetet mesélt el a résztvevőknek.

A Mária utca 35. szám alatti, elhanyagolt homlokzatú épületen ma már csak egy emléktábla hirdeti, hogy az 1800-as évek második felétől itt működött Angster József és fiai orgonagyára. Miközben túravezetőnk az itt készült hangszerekről mesélt, az épület mellett több járókelő is elhaladt, akik a kis csapatunkat látva azt kezdték keresni, miért állunk ott. Visszafordultak, felfedezték a táblát és elolvasták a rajta lévő szöveget – ennél szemléletesebb példát keresve se lehetne mondani arra, miért is érdemes más szemmel járni időnként a városban.

A résztvevők érdekes történeteket hallhattak például arról, hogy hogyan várták a pécsi hölgyek Liszt Ferenc koncertjét a Hattyúházban. Emellett, hogy honnan tudhatjuk, hogy a pécsi kesztyűt tényleg szívesen rendelik a világsztárok is, valamint azt is megtudhattuk, miért tört össze egy eozin porcelánt Zsolnay Vilmos fia, Miklós egy világkiállításon. A túra során a résztvevők megtekinthették a pécsi animáció története kiállítást is, amelyen kiderült az is, hogy a „szárnyakat adó” energiaital reklámját is a kezdetektől – a mai napig – itt, Pécsen rajzolják.

A hölgyek és a borok is főszerepet kapnak

A pécsi városnéző túrák a következő hetekben is folytatódnak, szombatonként. Március 11-én a résztvevők nőegyletekről és bordélyokról, egykori testgyakorló intézetről és zárdáról, a Zsolnay család nő tagjairól és szorgos városi honleányokról hallhatnak, miközben újból és újból meggyőződhetnek arról, hogy Pécs az itt élő nők nélkül korántsem lenne az, ami.



Március 25-én gasztrosétára invitálják az érdeklődőket, akik a Pécsi Püspökség, a Szőlészeti-Borászati Kutatóintézet és a Pécsi borvidék egy pincészetének borát kóstolva ismerkedhetnek meg a szőlőfajtákkal, régi és új borászokkal, ízekkel és illatokkal. A pécsi belvárosban sétálva rácsodálkozhatnak, hogy minden sarkon boros emlékre bukkanhatnak.