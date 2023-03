Az utóbbi hónapokban rengetegen panaszkodtak arra a városban, hogy a Tüke Busz Zrt. nem tudja tartani a menetrendet, kimaradnak a járatok. A kritikus vélemények szerint annyira kiszámíthatatlanná vált a buszos közlekedés, hogy az már egy szerencsejátékhoz hasonlít. A szocialista-DK-s önkormányzat azonban például a Dunántúli Naplóban is megjelent panaszra is lekezelően úgy reagált, hogy azt "álolvasó" írta, ezzel pedig gyakorlatilag hazugnak nevezte a pécsi utast. Péterffy Attila pécsi polgármester propagandacsapatának ezzel az volt a célja, hogy hiteltelenítsék azokat a pécsi utasokat, akik nem elégedettek a közlekedési céggel. Csakhogy hasonló panaszokkal egyébként számtalan hozzászólásban is találkozhatunk – ehhez elég csak a nyilvános közösségi oldalakat megnyitni –, ráadásul a szóban forgó olvasónknak több oldalas levelezése volt már addigra a céggel, mire lapunknak is jelezte az ügyét.