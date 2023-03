Lázár János a ma is zsinórmértéknek nevezett 12 pont alapján előbb föltette, majd tételesen meg is válaszolta a kérdést, hogy mit is kíván ma a magyar nemzet. Hátborzongató, ám valós áthallásokkal történelmi ívet húzva a béke, szabadság, egyenlőség Habsburg-kori, illetve mai Európára vetített kihívásai, veszélyei között. Kiemelten a szomszédunkban zajló háborúval; amelyre utalva, időben már előrébb is ugorva hangsúlyozta, hogy Magyarország követett el ugyan történelme során végzetes hibákat, ám tanult ezekből. És mert nem akarunk úgy járni, mint 1944-ben, amikor elvétettük a kiugrási kísérletet, ma a háborúba történő beugrás és beugratás elkerülése az egyik legfontosabb feladat.

További párhuzamként, a szólásszabadság a közös teherviselés és egyenlő bánásmód kapcsán felemlítve, hogy Brüsszel ma azért bünteti hazánkat 21. századi politikai státuszfogolyként EU-s anyagi járandóságaink megvonásával, mert másképp merünk gondolkodni, mint a fősodor, és szót merünk emelni Európa láthatóan több sebből vérző keresztény-nemzeti értékeinek porba hullatása ellen.

A Dunántúli Napló kérdésére a programot követően Lázár János külön is üzent a pécsieknek-baranyaiaknak. Vármegyénket sok tartalékot rejtő, a közeljövő nagy fejlesztéseiben érintett régiónak nevezve; ezek sorában kiemelve a már a horvát határig tartó M6-os autópályát, ígéretet téve továbbá a mohácsi Duna-híd, illetve az M60-as autóút Barcsig történő meghosszabbítására.