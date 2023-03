A kullancs Lyme-kórt és vírusos agyvelőgyulladást terjeszthet – utóbbi megelőzhető védőoltással: a sorozat megkezdésére a téli időszak az ideális, de még most, az erőteljesebb kullancsinvázió kezdete előtt se késő kérni a vakcina beadatását. Az első oltást egy hónap múlva követi a második, majd 9–12 hónap múlva esedékes a harmadik. Az oltás javasolt mindenkinek, aki hosszabb időt tölt a természetben.

A Lyme-kór kórokozója ellen biztonsággal csak a csípés elkerülésével lehet védekezni – ennek érdekében célszerű elkerülni a bozótokat, állatok járta legelőket, és az erdőkben csak a kijelölt gyalogutakon haladjunk – javasolja az Országos Epidemiológiai Központ. – Pihenéshez mindig terítsünk a földre pokrócot, és a kockázatot a megfelelő, zárt öltözékkel is csökkenteni tudjuk. A kullancsriasztó kenőcs, spray is jó szolgálatot tehet, érdemes még a ruhánkat is befújni vele, de fontos tudni, hogy hatása csak két-három óráig tart. A kirándulás, természetben tartózkodás végén pedig az egész testünket vizsgáljuk át, a levetett ruhadarabokat is rázzuk ki – fogalmazta meg ajánlásait a Központ.

A Lyme-kór ellen nincs védőoltás, de az esetek 90–95 százalékában antibiotikum-kúrával gyógyítható. A legjellegzetesebb korai tünet a csípés helyén keletkező, széli részen lassan növő, ovális alakú bőrpír. A diagnózis felállítása és a megfelelő kezelés időben való elkezdése fontos, mert ennek hiányában súlyos, életre szóló krónikus betegség jöhet létre.

A vírusos agyvelőgyulladásos fertőzések jelentős része tünetmentes. Az esetek kisebb részében egy-két hetes lappangási időt követően, enyhe betegségtünetek jelentkeznek, majd a panaszok gyorsan megszűnnek, és teljes a gyógyulás. Minden ötödik betegnél azonban egy második, lázzal, rossz közérzettel, magas lázzal, erős fejfájással, a nyak merevségével, hányással, tudatzavarral, izombénulással járó szakasz is követi az elsőt, a csípés utáni 3–4. héten. A betegség ilyenkor kórházi ellátást és esetenként intenzív kezelést igényel.