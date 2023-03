Húsvéti kirakodóvásárral készül Szentlőrinc április 1-jén a buszfordulóban. A rendezvény keretében több programon is részt vehetnek a gyerekek. Délelőtt 9 órától délután 3-ig körhinta várja az érdeklődőket, valamint kézművesvásárral és kreatív foglalkozásokkal is készülnek a szervezők. Mindemellett lesz nyuszisimogató és arcfestés is.