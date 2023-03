A szindróma a leggyakoribb veleszületett kromoszóma rendellenesség, ami John Langdon Down angol orvos után kapta a nevét. Ő volt az, aki 1866-ban elsőként írta le a tünetegyüttest. 21-es triszómiaként is szokták emlegetni a Down-szindrómát, ami a 21. kromoszóma triplázódására utal. Ebből adódóan választották március 21-ét e rendellenesség napjának.

Tamás Éva már nagyon régóta foglalkozik gyerekekkel, akinek céljai között mindig is szerepelt, hogy kézen fogj a gyerekeket, és bevezesse őket az irodalom és a zene szeretetébe. A művésznő által megálmodott és létrehozott Tamás Éva Játéktára 2022-ben ünnepelte tizenötéves születésnapját. A tanoda egyik tagjával, Tóth Álmossal karöltve foglalkoznak márciusban, négy alkalommal is – március 6., március 13., március 20., március 27. – Down-szindrómás gyerekekkel és fiatalokkal, hogy az ő arcukra is mosolyt csaljanak.