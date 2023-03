Közismert, hogy Péterffy Attila pécsi polgármester tavaly tavasszal még azt állította hivatalos jegyzőkönyv szerint is, hogy nem ő írja alá azokat a teljesítési igazolásokat, ami alapján bruttó 514 ezer forintot fizettek Nemes Balázs momentumos innovációs biztosnak. Annak ellenére fizetett az MSZP–DK-s támogatottságú városvezető, hogy immár bevallotta: mérsékelten volt elégedett a munkájával. A közelmúltban ki is kértük közérdekű adatigényléssel az illető szerződését és a teljesítési igazolásokat, de mint kiderült az utóbbiakból közel 30 hónapnyi hiányozhat, nyilván előfordulhat, hogy csak előttünk titkolják, pedig azokat is Péterffynek kellett volna szignóznia.

Mindenesetre a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól általánosságban megkérdeztük, ha az önkormányzat által megbízott személy megbízási szerződésében az áll, hogy elvileg a teljesítéseket havonta a polgármester igazolja le, de ez nem történik meg, akkor a megbízási viszonyban így kifizetett pénz adóhatósági szempontból rendben lévőnek minősül-e? A hatóság vizsgálhatja-e, hogy a kifizetett összeg valóban az elvégzett munka után járt-e, nem pedig fiktív, bujtatott számlázásról volt szó?