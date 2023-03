Csizmadia Péter, fideszes frakcióvezető elmondta, hogy az előző városvezetés idején, 10 évvel ezelőtt a szocialista irányítás romjainak eltakarítása után tudatos gazdaságfejlesztési program indult, és büszkék arra, hogy ez a folyamat beérett. Elmondta, hogy az előző városvezetés a kormánnyal szorosan együttműködve tudott tárgyalni a befektetőkkel, ennek lett egyik eredménye a Harman pécsi letelepedése is, amely már akkor is tervezte a bővítését. Nemcsak a Harman, hanem például a Körber, a Hauni és a Pécsi Dohánygyár is bővített és azt látja, hogy a betelepülők Pécsen jól érzik magukat, prosperálnak.

– Ezért is lenne fontos, hogy a mostani, baloldali városvezetés is ezt az utat járná ahelyett, hogy befektetőket küld el Pécsről

– mondta a Fidesz városházi frakcióvezetője. – Sokkal jobban tennék, hogyha befektetőket hoznának, mert ha már itt vannak, akkor sokkal könnyebb velük tárgyalni a bővítésről. Sajnos látjuk, hogy a jelenlegi városvezetés erre képtelen, az órási állami támogatást kapó Seiren Pécsre érkezése is a külügyminisztériumnak volt köszönhető. Sajnálatos, hogy nem akarnak jelentős méretű ipari parkokat létesíteni, ezért a legfontosabb programunk az lesz, hogyha 2024-ben a pécsiek bizalmat szavaznak a nemzeti oldalnak, hogy újra elindítjuk a gazdaságfejlesztési programot és ipari parkokat hozunk létre szövetségben a környező településekkel, az agglomerációval együtt működve.