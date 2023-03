A város vezetője megemlítette, hogy a beruházásnak köszönhetően újra saját tulajdonú háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi rendelője lesz a városnak. Az Orvosi Centrumhoz a telket (bölcsőde mellett) az önkormányzat megvásárolta, a tervek elkészültek, és nemsokára elkezdődhet a bontás és a tereprendezés.

És, hogy poént is tud csempészni a polgármester a közösségi oldalon megosztott posztjai közé az abból is látszik, hogy az Orvosi Centrum látványtervében egy bicikli is szerepelt, melyhez azt írta: A képen látható kerékpárt nem nyertük meg, de majd önerőből hozzátesszük.