A pályázat keretében elérhető vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke csak napelemek esetében bruttó 2,9 millió forint, míg fűtéskorszerűsítéssel együtt – aki erre is jogosulttá vált – 11,3 millió forint lehetett. A kormány célja, hogy hazánk 2050-re klímasemleges országgá váljon, növeljék a napenergia-termelést, és tíz év alatt meghatszorozzák a kapacitást. A pályázati kiírást példátlan érdeklődés kísérte, országosan több mint 40 ezer kérelem érkezett be. A pályázatok értékelése, a hiánypótlások feldolgozása és értékelése – mint azt a kormány is elismerte – több időt vett igénybe, mint azt előre becsülték.

A napelemrendszer-telepítés előnyei között egyértelműen a villanyszámla lenullázása szerepel elsőként, de a számlák csökkentéséhez nagymértékben hozzájárul az is, ha a fűtésre is fel tudjuk használni a megtermelt energiát. A kivitelezők ezért javasolják szinte minden esetben, hogy már a napelemrendszer tervezési fázisában kalkuláljon mindenki a hőszivattyú felszerelésével is. Azért lehet ez fontos lépés, mert ugyan lehetséges, most nincs tervben a fűtés korszerűsítése, később viszont szóba jöhet. Akkor azonban jóval egyszerűbb dolgunk lesz, ha a napelemrendszer már előre fel van készítve egy hőszivattyús fűtésrendszer „támogatására”. Ezzel gyakorlatilag a villanyszámla mellett a fűtés költségei is lenullázhatók.

Idén majd újra lehet pályázni Pontos dátum még nem ismert, de több online portál szerint hamarosan megkezdődhet az újabb pályázati kör. Az első körös tapasztalatokból – hosszúra nyúlt értékelés, lassú lefutási folyamat, elszámolási nehézségek a pályázati felületen – okulva viszont a kormány előtte még módosítja a pályázat keretösszegét, és felülvizsgálja a fajlagos költségeket, és várhatóan leegyszerűsíti a pályázati elszámolást is. Ez annak is jó hír, aki a pályázat első körében valamiért nem nyert, hiszen a megváltozott rezsicsökkentési szabályok mellett újra lehetőséget kap a villanyszámlája csökkentésére, illetve az ingatlana átfogó energiahatékonysági korszerűsítésére.