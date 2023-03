Az elmúlt három és fél év alatt nem volt a városvezetők részéről igény arra, hogy a civilekkel való kapcsolatot annyira szorosra fűzzék, hogy civil koordinátori szerepkört hozzanak létre. Most azonban erre kerül sor az önkormányzati választás előtt egy esztendővel és megbízzák ezzel az egyik szervezetet, várhatóan a Nevelők Házát.

A koordinátor feladata a városi civil portál szerkesztése, folyamatos frissítése, önkormányzati és civil információs tartalmak, hírek közzététele a baloldali önkormányzat propagandistáinak a felügyelete alatt álló önkormányzati oldalon. Ezek mellett "szakmaterületi munkacsoportok megszervezése, működésük koordinálása", vagy éppen a "Civil Adatbázis szerkezetének kialakítása, frissítése, működtetésének felügyelete" is a munka része lesz. Fontos még az is, hogy az úgynevezett Civil Pályázati Alap támogatási, bírálati és elszámolási rendszerét kidolgozzák, továbbá például a városrészi közösségi tervezési folyamatok segítése is a civil koordinátor dolga lesz.

A nemzeti oldal szerint azonban ha valóban fontosnak tartották volna a civil szervezetekkel való együttműködést a baloldali városvezetők, akkor nem csökkentették volna le radikálisan a közfeladatok ellátását végző szervezetek finanszírozását. A jobboldaliak azt is kérték, hogy ha lesz civil koordinátor, akkor a civil tanácsnoki posztot szüntessék meg, amelyet a volt MSZP-s alpolgármester, a DK-s Kunszt Márta tölt be jelenleg. Azt is javasolták, hogy városrészekre bontva legyen egy-egy koordinátor egyesület, de sem a többletforrások biztosítását, sem Kunszt pozíciójának megszüntetését, sem a városrészi koordinátori rendszer létrehozását nem támogatta a Gyurcsány Ferenccel együttműködő baloldal.

Várhatóan a most Pécs Jövője Frakció néven futó városvezető koalíciót a Pécs Jövője Egyesület indítja majd a választáson, ugyanazzal a trükkel próbálkozva, mint amit 2009-ben is véghez vittek. Úgy tesznek majd, mintha nem Gyurcsány Ferenc pártjainak tagjait, vagy ahhoz kapcsolódó politikusokat indítanának, hanem "civileket". Beszédes azonban, hogy ezt az "egyesületet" az MSZP-s parlamenti képviselőjelöltséggel is próbálkozó ügyvéd, Bodnár Imre vezeti, akit ügyvédkamarai választáson sem akartak elnökként látni a pécsi ügyvédek.