Látom magam előtt, ahogy az eseményeket megélt személyek a gyerekeiknek, az unokáiknak mesélve így fognak a történetbe: Azok a nyolcvanas évek. Igen, ez az eset is akkoriban esett meg, méghozzá 1985-ben az Amerikai Egyesült Államokban. A drognyomozó rendőrből lett drogdíler, Andrew C. Thornton a sporttáskákba pakolt nagy mennyiségű kokainszállítmányt kidobálta egy repülőből, mert a túlterhelés miatt a gép zuhanni kezdett. Próbálta menteni a menthetőt. Úgy gondolta, hogy majd az erdőben társaival együtt összegyűjti a szállítmányt. Azt azonban nem kalkulálta bele, hogy egy elvétett ugrás következtében ő ejtő nyitás nélkül fog a főútba csapódni. Pedig így történt. Holttestét elég hamar megtalálták, de fél év múlva találtak egy másikat is az erdőben. Egy medvéét, amelyről a boncolás során kiderült, hogy azért vesztetett életét, mert túladagolta a kokaint. Szóval nem volt itt őrült, véres pusztítás az erdőben, mint a filmben, de ez egy tökéletes tápanyag volt egy elborult vérgőzős vígjátékhoz, amit meg is kapunk.

Az alapot eléggé felkellett tölteni, így elég sok érdekes alak bukkan fel a filmben, hogy a kokainmedvéről mit sem tudva csatangoljanak az erdőben. A drogos mackó nem a főhősünk, inkább csak egy visszatérő poénforrás, de amikor beugrik egy-egy jelent jeléig, akkor fixen történik valami őrültség.

A kapott hősök, antihősöknek nincs kidolgozott jellemrajza, de így is emlékezetesek tudnak maradni. A legjobb páros egyértelműen az elveszett kokain után küldött páros, és egy önmagukat kemény macsókból álló banda. De a vadőr is megér egy misét, valamint a suliból lógó gyerekek is. De kapunk egy új kutyatulajdonost, aki az eset nyomozója, valamint ott van még a drog után küldött páros főnöke, akinek személyében az elhunyt Ray Liotta brillírozik. Már az ő megjelenése miatt is megéri elmenni a filmre, egyfajta főhajtásként a színész előtt.

Senki se számítson mély történésekre. A Kokainmedve nem is ígér ilyet. Legyünk azzal tisztában, hogy ez egy tudatosan felépített őrültség, de ne ne gondoljuk, hogy ennek formába öntése könnyű feladat, de Elizabeth Banks megcsinálta.

Az ökörségeket összetenni igazi művészet, nem mindegy hogyan pakoljuk egymásra az elemeket, mert az építkezés során simán romba dőlhet, hogyha az összefüggéstelen, kezdetben katyvasz részeket nem jó helyre helyezzük. Vannak hibás építőelemei a filmnek, ez tény és el kell fogadni, de a tempó egyszerűen remek, pörögnek az események. Egyszerűen nem tudunk unatkozni, még ha a poénok nem is mindig ütnek akkorát.

Aki, készen áll, hogy belevesse magát a kokain hóesős filmbe, az kap egy frappáns humorral átszőtt darabolós, gyilkolászós remekművet, aminek azonban egy-egy jelenete sokaknál kiverheti a biztosítékot.

De egy a lényeg, hogy ne vegyük komolyan ezt a mozit.