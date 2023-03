A felgyorsult világban, a tömeggyártott késztermékek rendszerében sajnos hajlamosak vagyunk elkényelmesedni, az egyszerűbb és gyorsabb módját választani a dolgoknak, így akár a fűszernövény-nevelésnek is. Ennek alapot szolgáltatnak a különböző bevásárlóközpontok fűszernövény-kínálatai. Azonban a kísérlet arra, hogy ezeket érdemben életben tartsuk, neveljük és leveleit felhasználjuk ételeink ízesítéséhez, gyakran kudarcba fullad. Ez általában annak köszönhető, hogy a „készen” értékesített fűszernövény-mixekre nem fordítunk kellő gondosságot. Hosszútávon azonban sokkal kifizetődőbb az otthoni fűszernövénykert, alapos előkészítése külön erre a célra szánt földdel, magaságyás vagy balkonláda kialakításával, mellőzve a rendszertelen locsolást és önkényesen kialakított vízigényt.

„A fűszernövényeink többsége jól érzi magát és könnyen termeszthető erkélyen, teraszon vagy akár ablakpárkányra kihelyezett balkonládákban” – fogalmazott dr. Horváth Györgyi. Hozzátette, friss formában természetesen rövidebb ideig fogyaszthatjuk őket, de ha begyűjtjük a megfelelő részüket, például leveleket, virágzó hajtást, és száraz, hűvös helyen, lehetőleg sötét üvegben vagy kamrában tároljuk fűszernövényeinket, akkor egész évben élvezhetjük ételeinkben a finom aromájukat, valamint profitálhatunk jótékony hatásaikból.

Mik kerüljenek az otthoni fűszernövénykertünkbe?

snidling vagy metélőhagyma (Allium schoenoprassu) - Helyigény: erős naptól a jól megvilágítottig, meleg; étvágy- és emésztésjavító, gyomorműködést serkentő

rozmaring (Rosmarinus officinalis) – Helyigény: erős napos; emésztésjavító, görcsoldó, vizelethajtó, külsőleg izomlazító, fájdalomcsillapító

bazsalikom (Ocimum basilicum) – Helyigény: napos, meleg, szélvédett, félárnyék; emésztésjavító, görcsoldó

(orvosi) zsálya (Salvia officinalis) – Helyigény: napostól a félárnyékosig, meleg; tea formájában öblögetőszer fogínygyulladás esetén, izzadásgátló, fűszerként emésztésjavító

kakukkfű (Thymus vulgaris) – Helyigény: napostól a félárnyékosig; köptető (produktív köhögés esetén), fertőtlenítő – baktérium- és gombaellenes, emésztésjavító, étvágyjavító

babér (Laurus Nobilis) – Helyigény: napostól félárnyékosig, azonban az erősebb fagyokra érzékeny. Dézsás növényként is nevelhetjük. A tápanyagban gazdag, jó vízelvezető képességű talajt szereti; emésztés- és étvágyserkentő, gyomorerősítő, vizelethajtó; külsőleg ízületi gyulladásokra is alkalmas olajos formában.

lestyán (Levisticum officinale) - Könnyen termeszthető; helyigény: napos, világos, félárnyékos; gátolja a vesekő és vesehomok képződését, vizelethajtó, enyhíti a gyomor bántalmakat, emésztési problémákat

citromfű (Melissa officinalis) helyigény: napos és meleg; nyugtató, görcsoldó, külsőleg ajakherpeszre

levendula (Lavandula angustifolia) – Helyigény: meleg, napos, száraz; nyugtató, ideges eredetű gyomor- és bélpanaszokra

turbolya (Anthriscus cerefolium) – Helyigény: napostól a félárnyékosig; vizelethajtó, emésztésjavító

Immunerősítők a hidegebb hónapokra

A gyógynövényekben található egyes hatóanyagok rendelkezhetnek olyan hatással, amelyek segítik szervezetünket a téli időszakra „felkészíteni”, azaz kedvező módon befolyásolják az immunrendszerünk működését.

A kasvirág fajok (pl. Echinacea purpurea) termeszthetők és elsősorban alkoholos kivonatát (tinktúráját) használják.

A vadrózsa (csipkebogyó, Rosa canina) és a homoktövis (Hippophae rhamnoides) is kertbe telepíthető, mindkettő C-vitaminban gazdag (ál)terméseket hoz.

Inkább vadon érdemes begyűjteni a fekete bodza virágát (Sambucus nigra) és a hársfavirágot (Tilia fajok, kivéve az ezüsthársat), amelyek teája nemcsak folyadékpótlásra, de megfázás-meghűlés esetén is jótékony hatású.

A gyömbér is sokrétűen felhasználható gyógy- és fűszernövényünk a téli időszakban.

Forduljunk bátran tanácsért a gyógyszerészhez!

Fontos megjegyezni, hogy a fent említett gyógynövények gyári készítményekben (hagyományos növényi gyógyszerekben, étrend-kiegészítőkben) is megtalálhatók, így ezek is alkalmazhatók a téli időszakban. Dr. Horváth Györgyi hangsúlyozza, elengedhetetlen, hogy körültekintően alkalmazzuk a gyógy- és fűszernövényeket. Mindig figyeljünk oda, hogy csak megbízható forrásból szerezzük be gyógynövényes termékeinket, és kérjünk bátran tanácsot a gyógyszerészektől, akik a termékválasztásban is segítséget tudnak nyújtani.