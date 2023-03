Bár a Péterffy Attila pécsi polgármester által vezetett városházi propagandisták igyekeznek a lakossági panaszokról lekezelően nyilatkozni, Kertvárosban komoly gondokat jelent a parkolás és továbbra is sokan várják a problémák felszámolását. Főként azért is, mert a koronavírus-járvány alatt sokan váltottak autóra, azok is, akik számára a buszközlekedés reális, elérhető alternatíva volt addig.

Immár két hónapja várjuk a választ

A parkolási gondokra pedig már helyi lakossági javaslatok is születtek, például a Nagy Imre úti háztömbök által közrefogott, nem használt dühöngők átalakításával is nyerhetnének helyet az autósok. Az ötlet kapcsán meg is kerestük Péterffy Attilát, és két hónapja várjuk a válaszát az igen egyszerű és kézenfekvő megoldásra.

Manapság már sokkal több autó van

Azért is lenne sürgető a megoldás, mert a KSH adatai szerint az elmúlt 10 évben 30 százalékkal nőtt a gépjárművek száma, csak az elmúlt két esztendőben pedig 10 ezerrel több autó van a baranyai utakon, nagyjából ezek felét pedig Pécsen használják. A déli városrészben, Kertvárosban pedig nagyjából 50–60 ezren élhetnek.

Valami azért történik, mert a legutóbbi önkormányzati közlés szerint egyébként tavaly 30 új parkolót létesítettek Kertvárosban, azaz minden 1700. kertvárosira jutott egy új megállóhely. A városvezetés azonban nem áll meg, mert a Biokom Nkft. idén még 43 új parkolót létesít a városban. Azt, hogy merre lesznek ezek, nem árulták el, de ezzel nagyjából minden 3250. pécsire jut majd egy újabb parkolóhely.

Uránvárosban csak felújítják a parkolókat

A kertvárosi parkolókról nem beszélt a Gyurcsány Ferenccel együttműködő, az MSZP ismételt támogatásával a következő választáson induló pécsi polgármester egy kiválogatott kérdésekkel elkészült, nemrég közreadott videós propagandaanyagban. Uránvárosról szólva azt állította, hogy több parkolót is felújítanak ebben városrészben, de újabbak létrehozásáról ellenben nem szólt.

A városházi politikusi VIP-parkoló nagyobb lett

A három MSZP-DK-s alpolgármester magántulajdonban lévő autójának rendszerint helyet adó Perczel Miklós utcai városházi VIP-parkoló az elmúlt évek során szépen kibővült, így tágasabb, komfortosabban használható a politikusok számára, akiknek így nem kell parkolóhelyért sem fizetniük, nemhogy még akár keresgélniük helyet. A bővítés azért is volt lényeges, mert így kényelmesebben lehet kihajtani a polgármesteri autóval a hivatal kapuján. Péterffy egyébként a helyi MSZP-s lap szerint a 2019-es „választás előtti vállalásai között azt is megígérte, győzelme esetén véget vet az önkormányzati képviselők parkolási kiváltságainak”.

Tilosban szállt be a képviselő az autóba

A polgármester frakciójának vezetőjét, Ágoston Andreát olyan helyen vették fel – láthatóan előre leegyeztetve – a városháza előtt autóval a minap, ahol nemcsak megállni lenne tilos, hanem a KRESZ szerint az ott megálló gépjárműveket el is kellene szállíttatni. Érdekesség, hogy Ágoston Andrea egy évvel ezelőtti bevallásában még saját tulajdonaként szerepelt az ominózus esetnél is használt gépjármű, de az idén leadott bevallásából már valamilyen okból az kikerült, miközben vélhetően az ehhez az autóhoz kapcsolódó autólízinget azért bevallotta.