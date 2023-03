Ezekkel szemben éles kontrasztot jelentenek azok az öreg Mercedesek, amelyekből még mindig húsz rója a pécsi utakat, s mivel ezek csuklós járművek, rengetegen kénytelenek ezeket használni. A közösségi oldalakra is felkerült felvételek szerint az egyik ilyen jármű lent is, fent is beázott, de a kapaszkodó is kiszakadt a helyéről.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Tüke Busz Zrt.-t. A cég vezérigazgatója, Bánkuti István azt mondta, hogy még húsz csuklós buszt kellene nyugdíjazniuk, azaz a nagyon öreg Mercedeseket lecserélniük a következő esztendőkben. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy vélhetően 2024-ben csuklós elektromos buszok beszerzésére azért sem lenne lehetőség, mert ezeket még tesztelik, ezért elképzelhető, hogy használt, de jó állapotban lévő buszokat vásárolna a pécsi társaság.

A vezérigazgató azt is elmondta, hogy az utasszám a koronavírusban tapasztalt mélyrepülés után lassanként kezd helyreállni, megközelítette már a vírushelyzet előtti időszakot.

– Az üzemanyagárak emelkedésével párhuzamosan megfigyelhető, hogy egy számjeggyel ugyan, de emelkedik a buszon utazók száma is – mondta a vezérigazgató, aki ennek ellenére úgy látja, az elmúlt évben is megítélt önkormányzati támogatásra idén is szükségük van, hiszen emelkedtek a bérköltségek, az infláció, az üzemanyagok árai, a szervizelési költségek szintúgy.

Miközben Péterffy Attila pécsi polgármester első számú sajtókapcsolati tanácsadója lekezelően nyilatkozott a menetrendi késéseket szóvá tevő pécsi olvasónkról – gyakorlatilag álembernek nevezve és hazugsággal vádolva meg –, addig Bánkuti István továbbra is azon az állásponton van, hogy egy tömegközlekedési vállalatnál mindig is lesznek panaszok, azokat pedig igyekeznek a lehetőségeikhez mérten kezelni.

Másfél éve sürgeti Csizmadia a témát

A cégnél a sofőrhiány a kritikus kérdés, amelynek kezelését már másfél éve sürgeti Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető. A sofőrök ugyanis magasabb bért kaphatnak más fuvarozási, közlekedési vállalkozásoknál, és ezért jelenleg is 20 százalékos béremelést szeretnének elérni. Az ügyben már régóta megy a kötélhúzás a szakszervezetek és a város között. A következő bértárgyalást, úgy tudjuk, hogy napokon belül megtartják. Annyi tudható már, hogy az elképzelések szerint úgy emelnének bért, hogy a fiatalabb korosztálynak tegyék vonzóbbá a céget, de egyáltalán nem kizárt, hogy már későn reagálnak a sofőrhiányra.