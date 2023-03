A történet elején megismerkedik a néző egy harmincéves frusztrált íróval és önjelölt influencerrel, Mack-kel, aki otthonülőként vonakodva, de elmegy barátnője leánybúcsújára Palm Springsbe, ahol egy vad éjszaka után arra eszmél, hogy átalakult jövőbeli önmagává, Rita nénivé. Ez az új alak azonban új utakat nyit meg előtte. Le tudja vetkőzni magáról a mások elvárásaiból fakadó kényszert, és el kezd élni, és a közösségi média igazi szenzációjává válik. A benne lakozó hetvenéves nő felszabadul, és még egy románc is kezd kialakulni közte és Mack imádnivaló kutyaszittere, Jack között.

Diane Keatont már több őrült vígjátékban is láttuk, és itt egy újabb, ami garantáltan mosolyt fog csalni a nézők arcára. Mellette a fiatal Mack-et játszó Elizabeth Lail is megcsillogtatja a tudását, akit sokan a Netflix nagysikerű Te (You) című sorozatából ismernek.