Az allergiás betegeknek különös gondot kell fordítaniuk a megelőzésre, a tünetek enyhítésére. Ebben segít a Nemzeti Népegészségügyi Központ interneten elérhető, naponta frissülő polleninformációs szolgáltatása, ahol az Aerobiológiai Hálózat Pécsett mért adatai is megtalálhatók.

Szem-, fül- vagy orrviszketés, könnyezés – ezek az allergia jellemző tünetei, amelyek erősségét befolyásolja az egyéni érzékenység mellett az is, hogy az adott pollen milyen koncentrációban van jelen a levegőben, ami függ az időjárási viszonyoktól is, így a tünetek évenként különböző erősségben jelentkezhetnek. Gyanúra adhat okot, ha valaki minden évben szinte ugyanakkor betegszik meg. Ilyenkor célszerű felkeresi szakorvost, az okok feltárása érdekében. Pollenszezonban a másik gyakori panasz a bőrtünetek megjelenése vagy rosszabbodása. A légúti tünetek mellett ugyanaz a pollen okozhat ekcémát is. Van, akinél csak szénanátha jelentkezik, van, akinél csak bőrtünet, vagy mindkettő megfigyelhető.

A szénanáthát viszketés kíséri

A szénanátha tünetei részben eltérnek a „sima” nátháétól. Míg utóbbit nem kíséri szem-, fül-, vagy orrviszketés, könnyezés, addig előbbit igen.

Fontos, hogy a pollenallergiában szenvedők folyamatosan kövessék nyomon a pollennaptárt, időben kezdjék el szedni a szakorvos által javasolt gyógyszereket, magas pollenterhelés esetén minél kevesebb időt töltsenek a szabadban, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, az autóban pedig cseréljék rendszeresen a pollenszűrőt. Magas pollenkoncentráció idején minél gyakrabban mossanak hajat, cseréljék az ágyneműt, a pollenek ugyanis a hajban megtapadva egész nap, de a párnára jutva éjszaka is irritálhatják a bőrt. Emellett az öltözködésre is érdemes figyelni: pamutból készült ruhadarabokat célszerű viselni, a műszálasak helyett.