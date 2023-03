A jogerős építési engedélyt a napokban megkapta az önkormányzat, amint a tervezői költségbecslés elkészül, indulhat a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás – ennek kiírására várhatóan még márciusban sor kerül. Az építkezés pedig, az ajánlatok beérkezését követően, az elképzelések szerint a nyár folyamán indul. A beruházással cél, hogy a település központjában álló épület visszanyerje eredeti, közösségi funkcióját, illetve, hogy a konyha és az étterem felújításával ismét innen oldják majd meg a közétkeztetést is.

A pályázati támogatásból a fűtés, a vízvezetékrendszer és a burkolatok cseréjét is tervezik, ezen kívül az étterembe új bútorok is kerülnek – a 130 széket és hozzá az asztalokat már meg is vásárolta az önkormányzat. Ezen kívül a főtérre telepített okospad is része a Faluház helyreállítását célzó projektnek, csakúgy, mint a rendezvénytérként használt vásártér közösségi térré alakítása – itt a füvesítés előkészítése a tereprendezéssel már meg is kezdődött.