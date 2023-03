A másik illető a Pécsi Ellátó Központ munkatársa volt – erről pedig Péterffy Attila, pécsi polgármester volt kénytelen beszámolni.

Közismert, hogy a baloldali városháza cenzúraosztálya egyébként is igyekszik a számukra kellemetlen ügyekről érdeklődőket elhallgattatni, családjaikat is besározni, lejáratni.

Káosz az előterjesztések körül

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető és a baloldali Bognár Szilvia, a Tiszta Kezek Frakció vezetője is arra próbálta a figyelmet ráirányítani, hogy több fontos előterjesztést is pótlólagosan, előző nap este kaphattak meg, miközben vaskos dokumentumokról van szó. Csizmadia kérte is az egyik ilyen előterjesztés elnapolását, mert ilyen körülmények között nem lehet megalapozott döntést hozni, de erre nemet mondott a baloldali koalíció. Bognár Szilvia ugyan megkérdezte, hogy mégis mi volt az, ami nem volt tudható már korábban, amire Péterffy azt mondta: „nem tudom”.