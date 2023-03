Beérett a munkája

A szöveg három területről beszél, az „innovációról, az ifjúságról, és a testvérvárosi kapcsolatokról”. A dokumentum leginkább egyfajta helyzetelemzés, gondolatok felvonultatása, összességében mindössze két konkrétumot tartalmaz: az informatikai céges közösségi tér (IT Hub) létrehozását, valamint a diákönkormányzati választást. Bár ilyesmiről nem tudunk, de Nemes szerint az IT Hub „puszta létének a híre is felkeltette a figyelmet az ország több pontján”. A informatikai közösségi térnél annyit lehet kihámozni a szövegből Nemes tevékenysége kapcsán, hogy volt helyszínkeresés, felújítás is és „a város szerepvállalása a folyamat során beérett”.

Rejtélyes projektek

Aztán kitér arra, hogy számos kisebb és nagyobb projektben vett részt, ezeknek egy része eredményesen zárult, egy része pedig nem jutott el a megvalósításig. Az, hogy ezek a projektek mik is lehetnek, rejtély marad.

Eszék tetszett neki

A testvérvárosi feladatoknál szép elmélkedést találunk Eszékről, ahogy a várost a pécsi biztos látta, illetve felbukkan itt annyi, hogy a kapcsolat­építésben maga is részt vett – jelentsen ez bármit is.

Aztán újabb bekezdések, amikben részben olyan közhelyeket olvashatunk, hogy Pécs egyetemváros, meg hogy „együttműködés kultúrája mélyen gyökerezik az informatikai iparban”. Innen átkötéssel jutunk el a Pécsi Városi Diákönkormányzat megválasztásáig, aminek kapcsán kapcsolatépítésről, „más városok működő szervezeteinek életébe történő bepillantásról” beszél úgy, mint elvégzett munka. Ezt követően további egyoldalnyi elmélkedés következik, érzésekkel, gondolatokkal megspékelve. Ez a „munka” került a pécsieknek 25 millió forintjába.