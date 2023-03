A parkolót sokan használják: elsősorban a horgászok és a Sikondára kirándulók állnak meg itt autóikkal, ezen kívül a településrészre érkező helyi járatnak is itt a végállomása. Állapotára a korábbi években gyakori volt a panasz, a nagy forgalom következtében és az utóbbi évekre jellemző heves esőzések miatt a kátyúk egyre terebélyesedtek a területen. A rendszeres javítgatás, a lyukak feltöltése nem vezetett hosszútávú eredményre, ezért most a terep egészét kiegyenlítették, majd tömörítették a munkagépek. Az önkormányzat tervei szerint amint lesz rá forrás, a parkoló jelentősebb felújítására is sor kerülhet.