– Mik voltak a kiemelt pontok a pályája során?

– 2010-től tehát már a legelejétől csatlakoztunk a Magyarok kenyere programhoz, 2017-től a Magyarok Kenyere Alapítvány kuratóriumi elnöke vagyok. Büszke vagyok rá, hogy kiterjesztettük, kiszélesítettük ezt a kezdeményezést, és egy olyan országos programot alakítottunk ki belőle, amelynek eredménye már minden magyarlakta településen érezhető. Az elején arról szólt ez, hogy a külhoniakat segítsük, de miután annyi gabona jött össze, szerencsére tudtunk adni belföldre is. Ezt nagyon nagy dolognak tartom. 2012-től töltöm be a kamarai elnöki tisztséget itt Baranyában. Tizenkétezer tagja van itt Baranyában a kamarának, a gazdálkodókat folyamatosan segítjük, ismerjük a problémákat, a nehézségeket, mindenre próbálunk megoldást keresni. Nagyon sokat járjuk a megyét, szakmai fórumokat szervezünk. Kiemelt figyelmet szentelünk a promóciókra is, akár méz-, akár a vadhús-, akár a dinnyefogyasztás elősegítése érdekében, de a magyar termék népszerűsítésében is nagy szerepet játszunk. Iskolákba, óvodákba is rendszeresen ellátogatunk, hogy már a gyerekek figyelmét is felhívjuk ezek fontosságára.

– Hogyan lehet ma a gazdálkodást a fiatalok számára vonzóvá tenni?

– Most szerintem egy kicsit nehezebb az indulás a fiataloknak, mert nehezebb földet szerezni, de egy gépberuházás is sokkal nagyobb kihívás. A mi időnkben sem volt annyira könnyű, de akkor még mások voltak az igények, más lehetőségeink voltak. Most egy kicsit már a föld jobban koncentrálódik gazdaságokhoz. Sombereken például 50 gazdálkodó volt régen, most már csak 10, és ez a tendencia megy mindenhol. Mindemellett azonban nem lehetetlen vállalkozás. Nehéz szakma, komplikált, összetett, de szép kihívás, így aki szereti a természetet, annak ajánlom a mezőgazdasági pályát. Már csak azért is, mert egészen más a gazdálkodás, mint régen volt. Modernizált okos eszközök, korszerű, kényelmes gépek segítik a munkát. De gazdálkodni nem csak mezőgazdaságban lehet, ott az állattenyésztés, kertészkedés, kézműves termékek előállítása, tehát a lehetőségeket érdemes mindenkinek kihasználnia, aki érdeklődést mutat az ágazat iránt.

– Családjáról, illetve hobbijáról mit tudhatunk meg?

– Egy feleségem, két gyermekem és egy unokám van. A fiam velem dolgozik a családi gazdaságban, a lányom agrármérnök, ő is velünk dolgozik, illetve most GYED-en van a kisfiával. Egyébként a vőm is velünk dolgozik a családi gazdaságban. Római katolikus vagyok, illetve a családom minden tagja meg van keresztelve. Igyekszem a vasárnapi szentmiséken részt venni, és minden évben támogatom az egyházközösséget, pénzadománnyal és gyakran egy meghatározott célra én vásárolok valamit. Szabadidőből van a legkevesebb, de a vadászatra még igyekszem időt szakítani.

Gazdálkodó, vadász és önkéntes tűzoltó

Rittlinger József Sombereken született, ott járt általános iskolába, majd Mohácson, a Dr. Marek József Szakközépiskolában szerzett technikusi végzettséget. Utána a sombereki szövetkezetben dolgozott. Érdeklődött a vadászat iránt, így elvégzett egy vadgazdálkodási technológusi iskolát, amely után tagja lett a helyi vadásztársaságnak, illetve 16 éven át vadászmestere volt. A mai napig több egyesület tagja, mindig a gazdálkodókért dolgozott, 2002-ben megalapította a Somberek és környéke gazdakört, illetve a Baranyai Gazdakörök Szövetségét, mindkettőnek elnöke. A Sombereki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek édesapja volt a parancsnoka, és amikor ő nyugdíjba vonult, átvette tőle a stafétát, majdnem húsz évig volt a szervezet szakmai vezetője. Ez idő alatt nagy hangsúlyt fektettek a fiatalok nevelésére, országos versenyeket nyertek velük. A családi gazdaságuk Somberek és környékén 150 hektáron gazdálkodik. 2002-ben teljesen új telephelyet építettek, amelyet folyamatosan bővítenek.