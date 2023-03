Voltak veszteségek a megye méhállományában

May Gábor elmondta, problémát jelentett, ha valaki nem elegendő mézzel teleltette be a méhcsaládokat, ugyanis így a méhcsaládok összeestek, elfogytak, mert nem jutottak elegendő élelemhez, aminek az eredménye az lett, hogy a téli veszteség magasabb az idei évben, mint általában szokott lenni. Ha az atka elleni védekezést nem megfelelően végezték el a méhészek, akkor az már novemberre, decemberre megmutatkozott, akkorra már voltak veszteségek a megye méhállományában, tehát most körülbelül 20 %-os téli elhullással, és legalább még plusz 10 %-os méhcsalád legyengüléssel lehet kalkulálni az idei téli körülmények következtében.

Behozzák a lemaradást

Most zajlik a generációváltás, a téli méhek lassan elkopnak, és megjelennek az idei év első fiatal szürke méhecskéi, akik megkezdik a beporzást a gyümölcsösökben. A tavasz egyébként korábban érkezett, előrébb tart a természet, mint a méhcsaládok fejlettsége, de ha megmarad ez a mostani, 20 fok körüli hőmérséklet a következő egy-két hétben, akkor a méhcsaládok be tudják hozni a lemaradást, és jelentős mennyiségű virágport tudnak bevinni a kaptárba, ezzel pedig meg tudják indítani a felkészülést a termelési szezonra.

Azt még nem lehet tudni, hogy a méz ára emelkedni fog-e ebben az évben, ugyanakkor az elmondható, hogy a méhészetek kiadási költségei is folyamatosan emelkednek, és az olyan hatásokra, mint például a téli kedvezőtlen telelési körülmények, nincs elérhető támogatás a termelők számára.