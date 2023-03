Dr. Metin Akay professzort a PTE Általános Orvostudományi Kar és a PTE Műszaki és Informatikai Kar közösen terjesztette fel a címre, melyet március 9-én, az egyetem díszdoktoravató szenátusi ülésén adtak át – számolt be róla az egyetem honlapja.

A Houstoni Egyetem professzora Törökországban diplomázott, majd Amerikában doktorált, orvos-mérnöki területen dolgozott, több technológiai cégnek volt fejlesztő szakértője. Számos ragos nemzetközi díjjal ismerték el tevékenységét, köztük neves szakmai társaságok.

Dr. Metin Akay közösségformáló szerepe vitathatatlan az orvos-mérnöki területeken, a hallgatók számára nyári egyetemeket is szervez, aktív oktatói munkája mellett konzulensként is támogatta a diákok fejlődését. Kiemelkedő pályázati aktivitással rendelkezik és számos nemzetközi publikáció szerzője, továbbá három bejegyzett szabadalma is van.