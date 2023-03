Március az endometriózis hónapja, melynek keretében az Endometriózis Magyarország alapítvány provokatívan fotózott női táskákkal kampányol. A vaginára emlékeztető táskák, mint a női test szimbólumai arra figyelmeztetnek, hogy időben a probléma mélyére kell nézni, ha tisztában akarunk lenni azzal, milyen betegségeket cipelünk magunkban. Számos rendezvényt tartanak országszerte a témában, az érdeklődők szakmai fórumokon vehetnek részt, előadásokat hallgathatnak, továbbá lehetőségük nyílik feltenni a témában kérdéseiket. Emellett idén is megválasztják az Endometriózis Nagykövetét, továbbá a kampány fontos célja az is, hogy népszerűsítse az alapítvánnyal közösen fejlesztett Lucy applikációt is. A mobilalkalmazás amellett, hogy egy precízen személyre szabható menstruációs és termékenységi naptárt kínál, egy orvosok bevonásával megalkotott algoritmust is futtat, mely a bevitt adatok és tünetnaplók alapján számos női betegség, így az endometriózis kiszűrésében is segítséget nyújthat.