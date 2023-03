És még azok a kamera felvételeket őrző kis kazetták is meg vannak valahol mindenkinek, amelyek csak arra várnak, hogy elővegyük őket és megnézzük múltunk egy-egy lenyomatát. Egy nyaralást, egy karácsonyi összejövetelt. Ilyen régi felvétekre épül az Aftersun (Volt egyszer egy nyár) című alkotás is, ami épp oly szomorú és szép is egyben, mint amilyenek a mi régi felvételeink, amelyek még őrzik a régi, de már soha vissza nem térő ártatlan énünket. A kézikamerás felvételek közel visznek a főhősökhöz, főként az elsőre gondtalannak tűnő Sophiehoz, de ugyan ezeken a felvételeken néha-néha észrevesszük apja, Calum problémáit is.