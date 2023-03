Ugyanakkor két éve a tettyei futtató feletti, jelenleg még önkormányzati birtokban lévő terület is felkerült arra listára, ami az értékesítésre kijelölt közel 80 ingatlant vonultatta fel. Ráadásul most megjelentek itt is azok a számozással ellátott jelzőkarók – erre szintén olvasóink hívták fel a figyelmet –, amik az önkormányzati terület friss földfelmérésről tanúskodnak. A történtek kapcsán érdekesség még, hogy egy korábbi, még az Európa Kulturális Fővárosa program logójával ellátott ingatlanhasznosítási portfólióban maga a tettyei kutyafuttató is szerepelt, mint szálláshelynek való befektetési helyszín.

A belvárosi kutyafuttatót gátolják

Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője már többször is jelezte, hogy a belvárosban is szükség lenne kutyafuttatóra, de ezt már évek óta gátolják a balliberálisok. Erre a kutyafuttatóra pedig szükség lenne, jelenleg ugyanis a belváros egyik közterületén sem lehet póráz nélkül szabadon engedni a háziállatokat, emiatt pedig gyakoriak a konfliktusok, hiszen az ebeknek szükségük van mozgásra, de közben a fűben hagyott "aknák" miatt a gyerekek már nem használhatják a zöldterületeket nyugodtan.

A belvárosi futtató ügyében aláírásgyűjtés is volt, több mint háromszáz szignót gyűjtöttek össze. Bár 2021-ben egyszer már úgy tűnt, a kutyások elérik céljukat – és nem a baloldali kötélhúzás áldozatai lesznek –, még most, a 2023-as év elején sem foglalkoznak érdemben ügyükkel. Kővári ezúttal azt mondta, hogy a városvezetők egyik indoka éppen az, hogy a tettyei kutyafuttató is elérhető.